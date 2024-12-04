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Beylikdüzü'nde Altyapı Çalışması Sırasında Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Beylikdüzü'nde Altyapı Çalışması Sırasında Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Beylikdüzü'nde İSKİ'nin altyapı çalışmaları sırasında yol çökmesi sonucu devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında yolun bir kısmında oluşan çökme sonucu devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde İSKİ ekiplerinin altyapı çalışmaları yaptığı alana mıcır dökmek için gelen 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu, yolun bir kısmında oluşan çökme sonucunda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan hafriyat kamyonunun sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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