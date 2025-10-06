Beylikdüzü'nde Ahşap Üretim İşyerinde Yangın Çıktı

Haberler

Beylikdüzü'nde bulunan Birlik Sanayi Sitesi'nde ahşap üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri, çeşitli ilçelerden gelen destekle yangına müdahale ediyor.

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde ahşap üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Birlik Sanayi Sitesi'nde ahşap üretimi yapan 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Hadımköy, Bağcılar ve Sultangazi'den de itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
