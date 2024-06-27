Beylikdüzü'nde Abart Egzoz Kullanan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
Beylikdüzü'nde aracında abart egzoz kullandığı tespit edilen bir sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek sürücüyü yakaladı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.
Beylikdüzü'nde aracında abart egzoz kullandığı belirlenen sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde bir sürücünün, aracında abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü U.O. polis ekiplerince yakalandı.
U.O'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, araçta kumandalı egzoz tertibatı bulunduğu, egzoz sesinde bu şekilde değişiklik yapıldığı belirlendi.