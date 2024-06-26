Beylikdüzü'nde Abart Egzoz Kullanan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
İstanbul Beylikdüzü'nde aracında abart egzoz kullandığı tespit edilen bir sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, araçta kumandalı egzoz tertibatı bulunduğu ve egzoz sesinde değişiklik yapıldığı belirlendi.
Beylikdüzü'nde aracında abart egzoz kullandığı belirlenen sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmara Mahallesi'nde seyir halindeki bir sürücünün, aracında abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü M.Ç. polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.
Polis ekiplerince yapılan incemelede, araçta kumandalı egzoz tertibatı bulunduğu, egzoz sesinde bu şekilde değişiklik yapıldığı tespit edildi.