Beylikdüzü'nde 8 Katlı Binada Yangın
Beylikdüzü'nde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dairede hasar meydana geldi.
Beylikdüzü'nde 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Adnan Kahveci Mahallesi Engin Sokak'taki 8 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına ve alt kattaki 2 daireye sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel