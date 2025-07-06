Beylikdüzü'nde 8 Katlı Binada Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dairede hasar meydana geldi.

Beylikdüzü'nde 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adnan Kahveci Mahallesi Engin Sokak'taki 8 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına ve alt kattaki 2 daireye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi

İstanbul'da büyük kaos! 23 araç çöpe döndü, çok sayıda bina hasar aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından referandum sinyali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.