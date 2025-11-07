Beylikdüzü'nde 7 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Beylikdüzü'nde uygulama noktasında durdurulan motosiklet ve sürücüde, 7 kilo 840 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 kara yolu güney yan yolda asayiş uygulaması yaptıkları sırada, şüphe üzerine bir motosikletliyi durdurdu.

Kendisini G.M. olarak tanıtan şahsın yapılan sorgulamasında, gösterdiği kimlik üzerindeki fotoğraf ile uyuşmadığı anlaşıldı. Ekipler, adının A.G. (30) olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Motosiklet ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 7 kilo 840 gram eroin, cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ve "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.