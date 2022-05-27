Beylikdüzü'nde 5 kişi işyeri basıp çalışanları darbetti - Haberler

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir işyerine zorla giren 5 kişi, darbettikleri çalışanları dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler saldırganları gözaltına alırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir rezidanstaki işyerinde yaşandı. Mısır uyruklu iş adamı Muaz Baltacı'ya ait işyerine gelen 5 kişi, buradaki çalışanlarla tartışmaya başladı. Kadın çalışanları dışarı çıkaran saldırganlar, işyerinin odalarında oturan 2 erkek çalışanı da darbetti. Çalışanları da dışarı attıktan sonra 5 kişi, "Buradan gideceksiniz" diyerek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Bir çalışanın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, saldırganları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Çalışanlar ise kendilerini darbedip, işyerine zorla giren 5 kişiden şikayetçi oldu. Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri devam ediyor. Bu arada saldırganların işyerine zorla girdiği, çalışanlardan birini darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan aynı kişilerin, daha önce de işyerine gelip tehditler savurduğu anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel