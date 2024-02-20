İstanbul Beylikdüzü'nde Otomobilin Kaldırımda Yürüyen 3 Kişiyi Yaraladığı Kaza Güvenlik Kamerasında
İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 3 kişiyi yaraladığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Barış Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 3 kişiyi yaraladığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüye göre, Barış Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda dün akşam saatlerinde ilerleyen 34 FLL 946 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. Yayalardan biri çarpmanın şiddetiyle iş yerinin bahçesine savruldu.
Kazada yaralanan Doğukan Karakaya, Mustafa Karakaya ve Mustafa Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Ahmad S.K. gözaltına alınarak Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi'ne götürüldü.