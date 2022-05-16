Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde, Batı Trakya Bulvarı'nda ilerleyen 34 SR 477 plakalı cip, Ayazma Caddesi'nin kesiştiği noktada, önce 34 CC 591 plakalı otomobile, ardından da 06 ADE 833 plakalı araca çarptı.

Kazada, 34 CC 591 plakalı otomobilin sürücüsü O.A. ve 06 ADE 833 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, 34 SR 447 plakalı otomobil sürücüsü S.İ. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, süratle gelen cipin, caddeden karşılıklı geçmeye çalışan iki otomobile çarpması yer alıyor.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Beylikdüzü, Cumartesi, Mayıs, Kaza, Güncel, Haberler

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