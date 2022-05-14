Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri yakalandı - Haberler

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Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri yakalandı

AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri yakalandı

Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kavaklı ve Adnan Kahveci mahallelerinde 8 Mayıs'ta 2 otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada aranan 4 zanlıdan C.G, Başakşehir'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, hırsızlık anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Beylikdüzü, Otomobil, İstanbul, Polis, Güncel, Haberler

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