Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandı - Haberler

Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandı

Kırlangıç Gençlik Festivali 19 Mayıs kutlamalarıyla sona erdi

İSTANBUL, (DHA) ? Beylikdüzü Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali bugün kutlamalarla sona erdi. Gün boyu süren etkinlerin yanı sıra 18.00'de gerçekleşen kortej yürüyüşünün ardından müzisyen Mustafa Özarslan&Grup Çığ ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahne aldı. Özellikle gençlerin doyasıya eğlendiği konserde renkli görüntüler oluştu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Gençlik Festivali 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile sona erdi. Gençlerin spor ve sanatla buluştuğu Yaşam Vadisi ikinci etapta düzenlenen ve 6 gün süren festivalin son gününde 19 Mayıs coşkusu hakimdi. Yüzlerce insan ellerinde Türk bayraklarıyla konser alanına akın etti.

FESTİVALİN FİNALİ YAPILDI

Renkli görüntülerin olduğu ve yoğun ilgi gören festivalde hado, basketbol, voleybol, ayak tenisi ve plaj voleybolu gibi çeşitli spor branşlarında turnuvalar düzenlendi. Gençler için ayak bilardosu, tırmanma duvarı ve rodeonun bulunduğu etkinlik alanları da kuruldu. Öncesinde Dj performansıyla gençlerin gönüllerince eğlendiği festivalin finalinde ise Mustafa Özarslan ve Grup Çığ ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahne aldı. 19 Mayıs coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar hep bir ağızdan Özarslan'ın şarkılarına eşlik ederek keyifli bir akşam geçirdi.

'ATATÜRK SAMSUN'A AYAK BASTI VE TÜRK MİLLETİNİN KADERİ DEĞİŞTİ'

Konser öncesinde hem festivale yönelik hem de 19 Mayıs'ın ruhuna dair açıklamalar yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Türk milleti için çok kıymetli bir gündeyiz. 19 Mayıs 1919'da bundan tam 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'da ilk kıvılcımı yakmak üzere Samsun'a ayak bastı ve Türk milletinin kaderi değişti. Bizim için çok kıymetli bir tarih yıllar geçtikçe cumhuriyete daha da sarılıyoruz. İnşallah demokrasi ile de taçlandıracağız. Bu yıl 19 Mayıs'ı bir festival ile kutladık. Kırlangıç Gençlik Festivali'ni düzenledik. 6 gün boyunca gençlerimizin kendilerini özgür hissedecekleri ortamlar oluşturmaya gayret ettik. İstedik ki gençlerimiz bu darlık döneminde biraz olsun nefes alabilsin ve geleceklerini bu ülkede kurma hayali oluştursun. Biz de gençlerimizin hayallerine kavuşacakları memleket düzenini kurmak gibi çaba ve gayreti içerisindeyiz. Festivali bugün 19 Mayıs ile taçlandırıp sonlandırıyoruz. Komşularımızı muhteşem bir konser bekliyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel