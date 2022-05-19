Beylikdüzü Kırlangıç Gençlik Festivali 19 Mayıs kutlamalarıyla sona erdi - Haberler

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali bugün kutlamalarla sona erdi. Gün boyu süren etkinliklerin ardından müzisyen Mustafa Özarslan ve Grup Çığ ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahne aldı. Gençlerin doyasıya eğlendiği konserde renkli görüntüler oluştu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Gençlik Festivali 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile sona erdi. Gençlerin spor ve sanatla buluştuğu Yaşam Vadisi ikinci etapta düzenlenen ve 6 gün süren festivalin son gününde 19 Mayıs coşkusu hakimdi. Yüzlerce insan ellerinde Türk bayraklarıyla konser alanına akın etti.

FESTİVALİN FİNALİ YAPILDI

Renkli görüntülerin olduğu ve yoğun ilgi gören festivalde hado, basketbol, voleybol, ayak tenisi ve plaj voleybolu gibi çeşitli spor branşlarında turnuvalar düzenlendi. Gençler için ayak bilardosu, tırmanma duvarı ve rodeonun bulunduğu etkinlik alanları da kuruldu. Kortej yürüyüşü yapıldı. Dj performansıyla gençlerin gönüllerince eğlendiği festivalin finalinde ise Mustafa Özarslan ve Grup Çığ ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahne aldı. 19 Mayıs coşkusunu yaşamak isteyenler hep bir ağızdan Özarslan'ın şarkılarına eşlik ederek keyifli bir akşam geçirdi.

"ATATÜRK SAMSUN'A AYAK BASTI VE TÜRK MİLLETİNİN KADERİ DEĞİŞTİ"

Demirören Haber Ajansı / Güncel