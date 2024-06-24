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Beylikdüzü'nde 11 yaşındaki çocuğa otomobil kullandıran babaya para cezası

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Beylikdüzü'nde çekilen görüntülerde 11 yaşındaki bir çocuğun araç kullanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Araştırmalar sonucunda aracın sahibi ve çocuğun babası olduğu tespit edilen M.E.S'ye ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak suçundan 12 bin 977 lira para cezası kesildi.

Beylikdüzü'nde 11 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı belirlenen babaya, 12 bin 977 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bazı sosyal medya platformlarında "Beylikdüzü'nde çocuk sürücü" başlığıyla yayımlanan görüntüye ilişkin çalışma başlattı.

İncelemelerde, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çekildiği belirlenen görüntülerdeki aracı 11 yaşında çocuğun kullandığı belirlendi.

Söz konusu aracın sahibi ve çocuğun babası olduğu belirlenen M.E.S'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak" maddesinden 12 bin 977 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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