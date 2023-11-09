Beylikdüzü'nde 100 Bin TL Değerindeki Kıyafetleri Çalan Hırsızlar Yakalandı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinden 100 bin TL değerinde kıyafet çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 30.10.2023 tarihinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan bir işyerinden 100 bin TL değerindeki kıyafetler çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde, şüphelilerin ticari bir araç ile işyeri arka kısmına geldikleri ve arka depo camını kırarak iş yeri içerisine girdikleri, çalınan malzemeleri araca yükleyerek olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin kullanmış oldukları ticari aracın muhtemel geçiş güzergahları değerlendirilerek, araç takibe alındı. Araç içerisindeki şüphelilerin kimlik bilgileri yüz tanımlaması yapılarak S.G., B.Y. ve H.G. olduğu tespit edildi. Tespiti yapılan şüpheli şahıslar 06.11.2023 tarihinde belirlenen ikamet adreslerinde yakalandı. 07.11.2023 tarihinde iş yerinden hırsızlık suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, S.G. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL