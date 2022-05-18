Beylikdüzü'nde 10 katlı binanın 2 balkonu çöktü - Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde site içerisindeki 10 katlı binanın iki katındaki balkonlarda çökme meydana geldi.

Gürpınar Mahallesi'ndeki binanın 7 ve 8'inci katlarındaki balkonlarda henüz bilinmeyen nedenle çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken binanın önüne güvenlik şeridi çekildi.

Bu arada, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.