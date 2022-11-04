BEYLİKDÜZÜ METROBÜS DURAĞINDA KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

BEYLİKDÜZÜ metrobüs durağı bir kadını öldüren saldırgan aynı silahla intihar etti.

Olay, bugün 14.00 sıralarında Beylikdüzü metrobüs durağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Sadrettin Ö., Neriman Sakallı (37) ile tartışmaya başladı. Kadın kaçmaya başladı. Ancak peşinden koşan Sadrettin Ö., yakaladığı kadını silahla vurdu. Saldırgan aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sadrettin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken Neriman Sakallı ise kaldırıldığı hastanede can verdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.