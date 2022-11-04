Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYLİKDÜZÜ METROBÜS DURAĞINDA KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Güncel Haberler

BEYLİKDÜZÜ metrobüs durağı bir kadını öldüren saldırgan aynı silahla intihar etti.

BEYLİKDÜZÜ metrobüs durağı bir kadını öldüren saldırgan aynı silahla intihar etti.

Olay, bugün 14.00 sıralarında Beylikdüzü metrobüs durağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Sadrettin Ö., Neriman Sakallı (37) ile tartışmaya başladı. Kadın kaçmaya başladı. Ancak peşinden koşan Sadrettin Ö., yakaladığı kadını silahla vurdu. Saldırgan aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sadrettin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken Neriman Sakallı ise kaldırıldığı hastanede can verdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beylikdüzü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title