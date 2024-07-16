Beylikdüzü Marinada Tekne Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Gözaltı

Beylikdüzü marinada meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği tekne kazasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan tekne kaptanı olduğu öğrenilen M.P. tutuklanırken O.Ö. ise serbest kaldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü marinada meydana geldi. İddiaya göre, marina önünde bot ile teknenin çarpışması sonucu botta bulunan Selçuk Mahanoğlu (41) denize düştü. Denize düşen Mahanoğlu, yüzeye çıkmayı başaramadı ve kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine marinaya deniz polisi sevk edildi. Mahanoğlu, deniz polisinin ve dalgıçların yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu olay yerine yakın bir yerde kıyıya vurmuş şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mahanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mahanoğlu'nun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemelerde teknede bulunan O.Ö. ve tekne kaptanı M.P. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden M.P. tutuklanırken O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.