Beylikdüzü Demir Country projesinin ruhsatı için 2015'te 8 milyon lira istendiği iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Demir Country projesinin ruhsatı için firma sahibinden 2015'te 8 milyon lira talep edildiği, bu kapsamda 5 milyon lira değerinde 8 dairenin 2017'de örgüt yöneticisi Adem Soytekin'e devredildiği, kalan 3 milyon liranın ise 2022'de çeklerle tahsil edildiği iddiasına yer verildi.

Başsavcılıkça "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, inşaat firması sahiplerine kreş yapmaları karşılığında ruhsat verildiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Hamit Demir, 2015'te Beylikdüzü'ndeki Demir Country projesinin ruhsat işlemleri sırasında önce dönemin belediye başkanı İmamoğlu ile görüştüğünü, sonrasında belediyenin imar işlerinden sorumlu bir müdürün kendisinden 8 milyon lira talep ettiğini öne sürdü.

Demir, bu tutarı nakit olarak ödeyemeyeceğini belirttiğini, tutarın karşılığında daire verilebileceği yönünde taraflar arasında sözlü anlaştıklarını ancak ruhsat işlemlerinin 2017'ye kadar sürdüğünü, bu süreçte herhangi bir daire teslimi yapılmadığını kaydetti.

Hamit Demir, 2017'nin sonunda ruhsatı aldıktan sonra şüphelilerden Adem Soytekin'in satış ofisine geldiğini anlatarak, şu beyanda bulundu:

"'Beni Ekrem Başkan gönderdi, kaba inşaatın taşeronluğuna talibim.' dedi. Başta Ekrem İmamoğlu'nun adını duyunca hemen reddetmedim, 'Bir düşünelim.' dedim. Sonrasında kendisine taşeronluk vermedik. Bir süre sonra Adem Soytekin yine gelerek 'Burayla ilgili bir kısım daire verilecekmiş, bunları ben alacağım.' dedi. Ben de daha öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle görüşmüş olduğum ve yukarıda bahsettiğim 8 milyon lira karşılığı daireler olduğunu anladım. Adem Soytekin, devam eden projelerden daire alamayacağını, bitmiş projelerden daire istediğini söyledi. Ben finans müdürünü çağırarak nereden daire verebileceğimizi sordum. Kayıtlardan baktığımızda Esenyurt'ta Ay Işığı Butik projemizden 8 tane daireyi Adem Soytekin'in üzerine devrettik. Bu 8 dairenin o dönemki Türk lirasıyla değeri 5 milyon TL etmekteydi."

Demir, geriye kalan kısma karşılık dosyaya da sunduğu 20 Haziran 2022 tarihli 330 bin lira, 20 Temmuz 2022 tarihli 330 bin lira ile 20 Ağustos 2022 tarihli 340 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon liralık çek verdiğini belirtti.

Geri kalan 2 milyon lirayı da yaklaşık 6 ay içerisinde nakit Türk lirası çekmek suretiyle 3-4 seferde ödediklerini aktaran Demir, "Bu nakit ödemeleri muhasebe birimindeki arkadaşlar, satış ofisinde akşam vakitlerinde Ekrem İmamoğlu veya görevlendirdiği kişi tarafından gönderilen şoförlere teslim etmişler. Bu parayı alan şahısları tanımıyoruz. Ben bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olmasından ve belediye başkanlığı yaptığı dönemde ticaret yapıyor olmamdan kaynaklı olarak ticaretimin zarar görmemesi amacıyla toplamda 8 milyon lirayı (8 daire ve 3 milyon lira çek ve nakit olarak) vermek zorunda kaldım. Her ne kadar verdim desem de bunlar bizden alınmıştır. Bu süreçte mağdur edildim." ifadelerini kullandı.

Demir, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduktan sonra Demir Country projesinin iskan aşamasında kendisinden kreş yapmasını istediğini öne sürerek, "Demir Country projesinin iskan aşaması esnasında Ekrem İmamoğlu tam hatırlamamakla beraber özel kaleminden olan Murat isimli (Murat Ongun olarak hatırlıyorum) şahsı bana göndererek iskan için kreş yapmam gerektiğimi söyledi. Ben kendisine herhangi bir yanıt vermedim. Sonrasında o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Murat Çalık'a gittiğimde, 'Ekrem İmamoğlu benim kreş yapmamı istiyormuş, ben yapmak istemiyorum.' dedim. Murat Çalık da bana, 'Tamam ağabey, girme.' dedi." beyanında bulundu.

İddianamede, Demir'in "ifadesinde bahsetmiş olduğu Demir Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ünvanlı firma tarafından ASOY İnşaat AŞ ünvanlı firma adına düzenlenmiş 20.06.2022, 20.07.2022 ve 20.08.2022 tarihli toplam değeri 1 milyon lira olan ve rüşvet olarak verilen çeklere, ASOY İnşaat AŞ ünvanlı firmanın kaşe ve imzası olan 20.04.2022 tarihli tahsilat makbuzunu ve Demir Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı firma tarafından ASOY İnşaat Anonim Şirketi ünvanlı firma adına devir yapılan 8 adet taşınmazın tapu senetlerine ve Demir Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından belirtilen taşınmaz satışlarına ilişkin düzenlenmiş E-Fatura'ları dosyaya sunduğu" belirtildi.

İddianamede, bahse konu olayda örgüt yöneticisi şüpheli Adem Soytekin'in dosyaya sunmuş olduğu belgeler ile şüpheli Hamit Demir'in ifadesinde bahsettiği belgelerin aynı olduğu kaydedildi.

"Bahsedilen tarafıma devredilen daireler rüşvet konusu dairelerdir"

İddianamede, şüpheli Demir'in iddialarına yönelik Soytekin'in savcılıkta alınan ifadesine de yer verildi.

Hamit ile yaptığı görüşmeye şüpheli Veysel Erçevik'in davet etmesi üzerine gittiğini anlatan Soytekin, "Demir Country projesine ilişkin olarak iskan karşılığında mı ya da başka bir şey karşılığında mı bilmemekle birlikte başka bir projesi olan Esenyurt'taki Ay Işığı Butik projesinden 8 dairenin benim adıma olan veya benim göstermiş olduğum başkaca firmalara devri sağlandı. Hamit, Demir Country isimli projesinden daire vermek istemedi çünkü o projesindeki daireler değerliydi. Ben yine Hamit Demir'den çek aldığımı kabul ediyorum ancak bu çekler benim belediyeden olan alacağıma mahsuben verilmiş çeklerdir. Yine bu çekler Hamit Demir'in beyanında belirtildiği gibi 3 değil, 6 çektir ve toplam tutarları yine belirtildiği gibi 1 milyon değil, 2 milyon liradır. Bahsedilen tarafıma devredilen daireler rüşvet konusu dairelerdir." beyanında bulundu.

Soytekin, ifadesinin devamında Demir'in kendisi hakkında diğer söylemlerini ve iddiaları kabul etmediğini aktardı.

"Örgüt içerisindeki şahısların da menfaat temin etmesi sağlandı"

İddianamede, savcılıkta alınan ifadesi yer alan şüpheli İbrahim Halil Babacan ise 2017'de Beylikdüzü'nde yapacağı inşaat için belediyeye ruhsat başvurusunda bulunduğunu, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık ile görüştüğünü anlattı.

Çalık'ın, inşaatın büyük olduğunu, ilçe sınırlarına yoğunluk ve nüfus getireceği için sosyal donatı alanlarına katkı yapmalarını istediğini belirten Babacan, şöyle devam etti:

"İlçe sınırları içerisinde kapalı spor tesisi yapmamız konusunda talepte bulundu. Bu talep bize gelmesi akabinde kendilerine zaten inşaatçı olduğumu, söz konusu alanın gösterilmesi durumunda kendim yapabileceğimi, buranın kendimce yapılması durumunda daha uyguna mal edebileceğimi söyledim. Bana, 'Üçün beşin hesabını yapmaya gerek yok.' tarzında bir cevap vererek, burayı kendilerinin yaptıracaklarını söylediler. Ben Murat Çalık'a kurumsal bir şirket olduğumuzu, şirketten sebepsiz bir şekilde ödeme veya para çıkartma işlemlerini yapamayacağımızı söylemem üzerine bize belediyenin anlaşmalı olduğu veya ihale ettiği inşaat şirketi tarafından bu yapının yapılacağı ve şirketimize bunun karşılığında fatura düzenleneceği söylendi. Bunun üzerine şirketimizin banka çek karnesinden ASOY İnşaat firmasına 12 adet hatırladığım kadarıyla 4 milyon lira civarında çek tarafımızca düzenlenmiştir. Vermiş olduğum bu çeklerin tahsilatları çek tarihlerinde ilgili firma tarafından tahsil edildi ancak verdiğimiz çeklerin ne kadarının neresi için harcandığı hakkında net bilgi sahibi değilim."

İddianamede, İbrahim Halil Babacan'ın talep edilen kreşi inşaat sektöründe faaliyet göstermeleri sebebiyle daha uyguna mal ederek kendilerinin yapabileceklerini söylediği aktarılarak, "Ancak buna rağmen şüpheli Mehmet Murat Çalık tarafından söz konusu işi belediyeyle anlaşmalı firma tarafından yapılacağı hususlarından ise hem şahıstan maddi menfaat temin edebilmek için para vermesinin istenildiği hem de söz konusu inşaat işlerini kendileriyle irtibatlı şahıslar tarafından yaptırarak örgüt içerisindeki şahısların da bu durumlardan menfaat temin etmesinin sağlandığı." değerlendirmesi yapıldı.

"Belediye adına bir kreş yaptırmamızı istedi"

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Nahit Kiler de iddianamede yer alan ifadesinde, Adem Soytekin'in dosyaya sunduğu çeklerin kendilerine ait olduğunu, Soytekin'i ise tanımadığını, ticari ilişkisinin bulunmadığını anlattı.

Kiler, yılını hatırlamamakla beraber 2017'nin sonlarına doğru o dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık'ın kendisini belediye binasına çağırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Beylikdüzü'nde birçok inşaat yaptığımızı, belediye adına bir kreş yaptırmamızı istedi. Kendisine, 'Bizim birçok işimiz var, kreş yapımıyla kendimiz uğraşamayız.' dedim. Bunun üzerine 'Bizim kreş yaptırdığımız bir firma var, onlar sizinle iletişime geçer, masraflarını sizden alır.' dedi. Sonrasında kimin geldiğini bilmemekle beraber dosyada bulunan çekleri inşaatı yapan firmaya verdik. Bizden alınan çekler karşılığında herhangi bir kreş yapıldı mı bilgim yoktur. Biz söz konusu talebi Beylikdüzü Belediyesi'nde çok büyük projelerimiz olması ve bu projelerle belediyeyle olan ilişkilerimizde sorun yaşayabiliriz düşüncesiyle verdik."

İddianamede, bu süreçle ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"Kiler İnşaat tarafından yukarıda suretleri verilen çeklerden de anlaşılacağı üzere firmanın yapmış olduğu inşaatların ruhsat işlemleri için Beylikdüzü Belediyesine 2017-2018 dönemlerinde bağış adı altında rüşvet temin edildiği anlaşılmıştır. Devam eden süreçte ise imar dosyasının Büyükşehir Belediyesi tarafından askıda tutulması hususlarından da anlaşılacağı üzere yeni oluşacak taleplerde söz konusu imar dosyasının koz olarak kullanıldığı ve rüşvet eylemine devam edildiği belirlenmiştir. Nahit Kiler isimli şahsın ifadesinde şüpheli Mehmet Murat Çalık tarafından söz konusu işi belediye ile anlaşmalı firma tarafından yapılacağı, firmanın kendisine yönlendirilerek sözü edilen işin masraflarının tahsil edileceğine dair beyanlarından ise hem şahıstan maddi menfaat temin edebilmek için para vermesinin istenildiği hem de söz konusu inşaat işlerini kendileriyle irtibatlı şahıslar tarafından yaptırarak örgüt içerisindeki şahısların da bu durumlardan menfaat temin etmesinin sağlandığı anlaşılmıştır."