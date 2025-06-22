Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapatılırken kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Barış Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halindeki 34 YL 924 plakalı otomobilin sürücüsü M.D. yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç önce aydınlatma direğine daha sonra D-100'de ilerleyen 16 AYP 184 ve 34 VG 7731 plakalı iki otomobile çarptı. Kazada M.D ve yanında bulunan D.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki yaralıdan biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yan yolda ilerleyen otomobilin aydınlatma direğine çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak

Arda Turan açıkladı: Beşiktaş kelimesi bize yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

Sınava giremedi! Gerekçe olaydan daha enteresan
Arda Güler Real Madrid'den ayrılması için o ihtimali ilk kez açıkladı

O ihtimal gerçekleşirse Real Madrid'den ayrılacağını ilk kez açıkladı
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler

Olağanüstü genel kurul bitti! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.