Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan ikinci günü de renkli görüntülere sahne oldu

Yaşam Vadisi 2.etapta düzenlenen 23 Nisan Bisiklet Şenliği'nde ise 3 ile 14 yaş arasındaki minik bisikletçiler pedal çevirdi. Yakuplu Kent Ormanı'ndaki etkinliklerde çocukların eğlencesine ortak olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, karaoke etkinliğinde çocuklarla birlikte hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği ve büyük bir coşkuyla başlayan 23 Nisan Çocuk Festivali, ikinci gününde de dopdolu geçti. Belediye tarafından Yakuplu Kent Ormanı'nda çocuklar için büyük bir şenlik alanı oluşturulurken minik misafirler için çeşitli stantlar da kuruldu. Etkinliklerde çocuklar bir yandan öğretici ve eğlenceli atölyelere katılırken bir yandan da macera parkurlarında kıyasıya yarıştı. Alanda çocuklarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, macera parkurlarında çocukların eğlencesine ortak oldu. Başkan Çalık, sahnede çocuklarla birlikte karaoke yaparak bir ağızdan şarkılar söylemeyi de ihmal etmedi. Eğlence dolu günün kapanışı ise Off The Record grubunun konseriyle yapıldı.

Minik sporcular Bisiklet Şenliği'nde pedal çevirdi

Festivalin ikinci gününün bir diğer etkinliği olan "23 Nisan Bisiklet Şenliği" ise Yaşam Vadisi 2.etapta düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği şenlikte, 3 ile 14 yaş aralığındaki yüzü aşkın minik sporcu pedal çevirdi. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, 3-4 yaş grubu cesaret ve azimleriyle büyük alkış topladı. 5 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşen yarış turlarının sonunda ise dereceye girenlere ödülleri verilirken tüm katılanlara anı madalyası takdim edildi.

"Çocuklar için hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Gazi Mustafa Kemal'den aldığımız ilhamla, onun ışığından ayrılmadan çocuklarımız için üretmeye devam ediyoruz. Hafta sonu boyunca çocuklarımızla Beylikdüzü'nün farklı noktalarında bir araya geldik. Bugün de Yakuplu Kent Ormanı'ndayız. Bu alanları güzel kılan çocukların buralarda neşe içinde oynaması. Gerçekten muazzam bir enerjileri var. Beylikdüzü'nde çocuklar için hizmet üretmeye ve onlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. İlçede çocuklar için yaptıkları projelere de değinen Çalık, "Eş zamanlı olarak yaptığımız 7 kreşimiz var. Kreş sayımızı önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında 12'ye çıkaracağız. Anneleri de unutmadık ve iki tane Anne ve Çocuk Merkezi yapıyoruz. Bir toplumda çocuk, kadın ve genç mutluysa toplumun tümü mutludur." şeklinde konuştu.

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