Beylikdüzü Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Dağıttı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Beylikdüzü Mutfak'ta dev kazanlarda pişirilen aşureler 18 bin kişiye ikram edildi. İlçenin birçok noktasındaki dağıtımlara katılarak vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramı yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, 'Muharrem ayının birlik ve beraberliğimizi daim kılmasını diliyorum' dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Beylikdüzü Mutfak'ta dev kazanlarda pişirilen aşureler 18 bin kişiye ikram edildi. İlçenin birçok noktasındaki dağıtımlara katılarak vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramı yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, "Muharrem ayının birlik ve beraberliğimizi daim kılmasını diliyorum" dedi.

Beylikdüzü Mutfak'ta hazırlanan 18 bin aşure vatandaşlara ikram edildi. Cami, meydan ve pazarlarda aşure dağıtımı yapan Belediye, ilk dağıtımını metrobüs meydanında gerçekleştirdi. Aşure dağıtımlarına katılan Başkan Çalık, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramı yapan Çalık, Muharrem ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Muharrem ayının birliğini ve bereketini, Beylikdüzü Mutfak'ta pişen aşureleri komşularımızla paylaşarak yaşadık. Muharrem ayı münasebetiyle her sene geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtımını ilçenin birçok noktasında gerçekleştiriyoruz. Aşure paylaşım ve berekettir. Bu mübarek ayın birlik ve berberliğimizi daim kılmasını ve kardeşlik içerisinde nice aşure günleri yaşamayı diliyorum."