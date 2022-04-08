Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteğinde bulunuyor

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Bültenler) - Hazırlanan kolilerin içeriğinin ailelerin kişi sayısına göre oluşturulduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nde paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Bugün çalışma arkadaşlarımız ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek yaklaşık bin 200 koli dağıtacağız. Beylikdüzü'nde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacağız ve yılın her günü olduğu gibi Ramazan ayında da onların yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.

İçerisinde yağdan çaya, kavurma konserveden bakliyata kadar pek çok ürünün bulunduğu koliler belediye ekipleri tarafından adreslere teslim ediliyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren gıda kolisi yardımının devam ettiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'nde belediyenin tüm birim müdürleri ile bir araya geldi. 30 araçla bin 200 koliyi dağıtmak üzere yola çıkan birim müdürleri aynı zamanda kolilerin hazırlık aşamasında da yer aldı.

"Beylikdüzü'nde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacağız"

Dağıtılacak olan kolilerin içeriğinin ihtiyaç sahibi ailelerin kişi sayısına göre hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Ramazan ayının farklı duyguları vardır. Bizim için en önemli duygulardan iki tanesi paylaşma ve dayanışma duygusudur. Beylikdüzü'nde paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Bugün çalışma arkadaşlarımız ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek yaklaşık bin 200 koli dağıtacağız. Rutin dağıtımlarımız da yine ay boyunca devam edecek. Beylikdüzü'nde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacağız ve yılın her günü olduğu gibi Ramazan ayında da onların yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bültenler / Güncel