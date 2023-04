Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Daha Güzel Bir Ülke İçin, Çocuklarımızın Yüzünün Güldüğü Bir Türkiye İçin Umutluyuz"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediyenin iftar programında; "Daha güzel bir ülke için, insan hayatının değer bulduğu bir düzen için, çocuklarımızın yüzünün güldüğü bir Türkiye için umutluyuz ve inanıyoruz. 13'üncü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Millet İttifakı'nın ortak iradesiyle inşallah halkımızın ve ülkemizin tüm kayıplarını telafi edeceğiz ve bununla kalmayıp ülkemize refah dolu yarınları getireceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki yurttaşlar için bugün iftar programı düzenledi. Bir pazar yerinde düzenlenen iftara Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı. Burada konuşan Çalık, her yıl kurdukları Beylikdüzü sofrasının güzel duygular yaşattığını belirtti. Çalık, şunları söyledi:

"DAHA İYİ BİR YAŞAMI İNŞA ETMEK MÜMKÜN: Bu seneki buluşmamızın ayrı bir anlamı daha var. İçinde bulunduğumuz bu mübarek günde, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi akşamında Cumhurbaşkanımız olarak ülkemize inşallah baharları getirecek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bilgeliği ve devlet adamlığıyla bizlere her daim yol gösteren değerli büyüğümüz Sayın Temel Karamollaoğlu, şu an oturduğumuz sofranın geleneğini Beylikdüzü'nde başlatan, İstanbul'a birliktelik ruhunu kazandıran, her daim kendisiyle yol yürümekten onur duyduğum kıymetli Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve binlerce Beylikdüzülü komşumuzla birlikte bir aradayız. Ülkemiz ve insanımız epeydir zor zamanlardan, zor süreçlerden geçti ve geçiyor. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, tüm ülkemizin başı sağ olsun. Gidenlerimizi geri getirmek mümkün değil ama daha iyi bir yaşamı inşa etmek mümkün. Daha güzel bir ülke için, insan hayatının değer bulduğu bir düzen için, çocuklarımızın yüzü güldüğü bir Türkiye için umutluyuz ve inanıyoruz. 13'üncü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Millet İttifakı'nın ortak iradesiyle inşallah halkımızın ve ülkemizin tüm kayıplarını telafi edeceğiz ve bununla kalmayıp ülkemize refah dolu yarınları getireceğiz.

ADİL BİR DÜZENİ KURACAĞIZ: Çocukları mutlu, gençleri umutlu adil bir düzen kuracağız. Sayın Genel Başkanımızın kurduğu ve herkesi davet ettiği bu 'Halil İbrahim Sofrası', halkımızın tüm kesimlerinin katılımıyla her geçen gün biraz daha büyüyor, büyüdükçe bereketi de zenginliği de muhabbeti de artıyor. Ülke olarak çok kritik bir dönemeçteyiz ve bu dönemeci ancak birlikte el ele vererek geçebiliriz. Hazreti Mevlana'nın kültürümüzün temeli olan bilgi ve erdemiyle, asırlar öncesinden bugüne seslenerek ne güzel anlatmış. 'Beri gel, daha beri. Bu hırgür, bu savaş nereye dek? Sen bensin işte, ben senim işte. Topumuz bir tek olgun kişiyiz. Bir tek. Ne diye böyle şaşı olmuşuz ne diye. Başımız da tek, aklımız da tek. Şu 5 duyudan, 6 yönden varını yoğunu birliğe çek, birliğe. Kendine gel, benlikten çık, uzak dur. İnsanlara katıl, insanlara. İnsanlarla bir ol. İnsanlarla bir oldun mu bir madensin, bir uludeniz. Kendinde kaldın mı bir damlasın, bir tane.' Bizlere 750 yıl öncesinden seslenen, ilmek ilmek örülmüş bu güçlü duygu bugün sofralarımızda hayat buluyor. Birliktelik ruhumuzu büyüten herkesten Allah razı olsun."