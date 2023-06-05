Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: Beylikdüzü halkı yüzde 90 civarı bir katılımla demokrasiye olan inancını gösterdi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü halkının yüzde 90 civarı bir katılımla demokrasiye olan inancını gösterdiğini söyledi. Çalık, ayrıca afetlere hazırlık konusunda çalışmaların sürdüğünü ve Volvo Kavşağı'ndaki çalışmanın son durumunu paylaştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü halkı, bu seçimde yüzde 90 civarı bir katılımla bir kez daha demokrasiye olan inancını göstermiştir. Bugüne kadar olduğu gibi adalet, demokrasi ve refah için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis kürsüsünden terörü lanetleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, mayıs ayında şehit düşen askerleri rahmetle anarak konuşmasına başladı. Önemli gün ve haftalara da değinen Başkan Çalık, mayıs ayı boyunca yapılan hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, CHP Grup Sözcüsü Erkan Erdoğan, AKP Grup Sözcüsü Tahir Abuş ve MHP Grup Sözcüsü Tuncay Kaan gündem dışı söz aldı.

Konuşmasında, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimine de değinen Başkan Çalık, Beylikdüzü'nde seçime yaklaşık yüzde 90 oranında katılım olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde sandıklara giderek vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemize güzel günleri getirmek için canla başla çalışmaya devam edecek ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun herkesin 'ülke kazandı' duygusunda olduğu günlerin gelmesini diliyorum. Çocuklara ve gençlere aydınlık bir gelecek sağlamak için yola çıkan ve bu yolda çok büyük emek veren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, sandıklarda görevini yapan, oyunu veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Beylikdüzü halkı, bu seçimde yüzde 90 civarı bir katılımla bir kez daha demokrasiye olan inancını göstermiştir. Bugüne kadar olduğu gibi adalet, demokrasi ve refah için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Afetlere hazırlık konusunda çok boyutlu bir bakış açısıyla çalıştıklarını belirten Çalık, şöyle devam etti:

"Hem 6 Şubat'ta yaşadığımız afet dolayısıyla yaşanan mağduriyetleri hem de gelecekte yaşayabileceğimiz afetleri düşünerek 'Modüler Yaşam Evi' projesini hayata geçirdik. Afetlerden geçerken bir taraftan da afetlere hazır olmak ve yenilikçi çözümler üretmek gerektiğinin bilincindeyiz. Bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olası İstanbul depremine de bir yandan hazırlıklarımız devam ediyor. Bu kapsamda belki Türkiye'de bir ilk olarak Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonları'nı da hayata geçirdik. Amacımız, ilçemizi afetlere hazır hale getirmek ve afetlerin felakete dönüşmesini engellemek."

ÇALIK, VOLVO KAVŞAĞI'NDAKI ÇALIŞMANIN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Volvo Kavşağı'nda yürütülen çalışmaya ilişkin de kamuoyunu bilgilendiren Çalık, şunları söyledi:

"Kavşak çok büyük bir çapa kavuşuyor. Birkaç noktada köprü çalışmaları yapılıyor. Burası, Beylikdüzü'nün bütün altyapı tesislerinin de olduğu zor bir alan. Arkadaşlarımız, altyapı tesislerini sıkıntıya sokmadan, elektrik ve doğal gaz kesintilerine sebebiyet vermeden çalışmaya gayret ediyor. Bir kez daha bu çalışmaya emek veren, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olmak üzere tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."