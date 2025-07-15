Beylikdüzü Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne içinde 4 kişi bulunuyordu.
Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "West İstanbul Marina önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel