Beylikdüzü Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

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Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne içinde 4 kişi bulunuyordu.

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "West İstanbul Marina önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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