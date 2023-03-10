Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Güncel Haberler Beylikdüzü açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Beylikdüzü açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Beylikdüzü İstanbul Marina Güncel Haberler

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