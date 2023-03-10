Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncel Haberler

Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Beylikdüzü açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Beylikdüzü açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Beylikdüzü İstanbul Marina Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title