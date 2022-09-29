Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Güncel Haberler İstanbul Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 12 metre boyundaki tekne kurtarıldı. İstanbul Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 12 metre boyundaki tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, West İstanbul Marina önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 12 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, marinaya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Beylikdüzü İstanbul Marina Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.