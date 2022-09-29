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Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 12 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

İstanbul Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 12 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, West İstanbul Marina önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 12 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, marinaya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Beylikdüzü İstanbul Marina Güncel Haberler

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