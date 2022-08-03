Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı İstanbul Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı. İstanbul Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, West İstanbul Marina Mendireği açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botuyla kurtarılarak West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu. Güncel AA / Muhammed Gencebay Gür Beylikdüzü İstanbul Marina Güncel Haberler

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