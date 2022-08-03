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Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

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İstanbul Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, West İstanbul Marina Mendireği açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botuyla kurtarılarak West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Beylikdüzü İstanbul Marina Güncel Haberler

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