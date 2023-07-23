Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin içerisinde 3 kişi bulunduğu belirtildi. Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendi ve marinaya emniyetle yanaştırıldı.