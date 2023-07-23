Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin içerisinde 3 kişi bulunduğu belirtildi. Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendi ve marinaya emniyetle yanaştırıldı.
Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin içerisinde 3 kişi bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendiği, marinaya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel