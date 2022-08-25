Beylikdüzü açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı Güncel Haberler Beylikdüzü açıklarında arıza yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı. Beylikdüzü açıklarında arıza yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gürpınar önlerinde arıza yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Beylikdüzü İstanbul Marina Güncel Haberler

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