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Beylikdüzü açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı

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Beylikdüzü açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı

Beylikdüzü açıklarında arıza yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Beylikdüzü açıklarında arıza yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gürpınar önlerinde arıza yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Beylikdüzü İstanbul Marina Güncel Haberler

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