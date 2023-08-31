BEYKOZ Riva yolunda meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü sıkışırken, hafriyat kamyonu su kanalına düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtararak hastaneye götürdü.

BEYKOZ Riva yolunda hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Otomobil içinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Riva Caddesi Dereseki yol ayrımında saat 09.00 sıralarında Memet Kalyon'un kullandığı 41 TC 360 plakalı hafriyat kamyonuyla, Kenan Avcı'nın kullandığı 34 NR 4106 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 araçta yolun kenarında bulunan su kanalına doğru savruldu. Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmesine demir korkuluklar engel olurken, otomobil sürücüsü ise aracın içinde sıkıştı. Kazayı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Sürücü, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışmayla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kenan Avcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafriyat kamyonu şoförü ise hafif şekilde yaralandı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.