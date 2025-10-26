Beykoz-Poyrazköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Beykoz-Poyrazköy açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Poyrazköy Soğan Yarımadası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan teknenin Bayrak-1 botu tarafından yedeklenerek Poyrazköy Limanı'nda emniyete alındığı bildirildi.