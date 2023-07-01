Beykoz önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı
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Beykoz Poyrazköy önlerinde arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı.
Beykoz Poyrazköy önlerinde arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Poyrazköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel