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Beykoz önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı

Beykoz önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı

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Beykoz Poyrazköy önlerinde arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı.

Beykoz Poyrazköy önlerinde arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Poyrazköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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