Beykoz önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı

İstanbul Beykoz önlerinde arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

İstanbul Beykoz önlerinde arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çubuklu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Anadolu Hisarı'na yanaştırıldığı duyuruldu.