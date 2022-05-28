Beykoz'daki trafik kazasında 1 kişi öldü - Haberler

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Beykoz'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

AA - Adem Koç - Güncel
Beykoz'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

Beykoz'da otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Beykoz'da otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine giden Güray Şar yönetimindeki 34 BRG 466 plakalı otomobil, Kavacık mevkisinde, yolun sağında park halinde olan Volkan K'nın kullandığı 42 PN 474 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Şar ile aynı otomobilde bulunan Yıldırım Beter araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Beter'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Şar ise ağır yaralı halde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Beter'in cesedi incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Adem Koç - Güncel

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