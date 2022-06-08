Beykoz'daki silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Haberler

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Beykoz'daki silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Beykoz'daki silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Beykoz'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Beykoz'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D, M.T. ve Z.D. silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan N.D'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Zanlı C.D, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin silahlı kavgayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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