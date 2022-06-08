Beykoz'daki silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Haberler

Beykoz'daki silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Beykoz'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Beykoz'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D, M.T. ve Z.D. silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan N.D'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Zanlı C.D, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Polisin silahlı kavgayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel