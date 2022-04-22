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Beykoz'daki İETT otobüsü kazası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Beykoz'daki İETT otobüsü kazası kamerada

BEYKOZ'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki kayalara vurdu.

AYDIN (DHA) - BEYKOZ'da  şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki kayalara vurdu. 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 12.30 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi Beykoz yönünde meydana geldi. Sait Sefa Aydın'ın kullandığı 34 TN 2009 plakalı 15F İETT otobüsü, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak kayalara vurdu. Kazada otobüs şoförü Sait Sefa Aydın ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. İETT otobüsünün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana vuruyor.  


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Said Sefa, Aydın, Kaza, İETT, Güncel, Haberler

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