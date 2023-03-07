BEYKOZ'DAKİ HZ. YUŞA TÜRBESİ'NDE KANDİL YOĞUNLUĞU
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BEYKOZ'da bulunan Hz. Yuşa Türbesi, Berat Kandili dolayısı ile vatandaşların akınına uğradı.
BEYKOZ'da bulunan Hz. Yuşa Türbesi, Berat Kandili dolayısı ile vatandaşların akınına uğradı. Türbeye gelerek namaz kılıp dua etmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
Berat Kandili dolayısıyla dua edip namaz kılmak isteyen vatandaşlar, Beykoz'da bulunan Hz. Yuşa Türbesi'ne akın etti. Türbeye gelenler kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle türbeye yaklaşamayan vatandaşlar, araçlarını bırakarak yürüdü. Yürüyerek türbeye gitmeye çalışan Metin Yıldırım, 'Hz. Yuşa Türbesi'ne geldik ziyaret için ama çok kalabalık arabamızı aşağı bıraktık, yürüyerek gidiyoruz. Muhakkak gideceğiz ama namazımızı kılacağız" şeklinde konuştu.