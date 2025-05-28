Beykoz'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Beykoz'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Trafik kazası sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Beykoz'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkisi Edirne istikametinde 4 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.
Kazaya karışan ve bazıları kullanılamaz hale gelen araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel