Beykoz'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Beykoz'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Trafik kazası sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Beykoz'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkisi Edirne istikametinde 4 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kazaya karışan ve bazıları kullanılamaz hale gelen araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi

Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
Yarıda kalan maçta yapılan anons gündem oldu

Yarıda kalan maçta yapılan anonsa bakar mısınız
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı

Fenerbahçe'ye zarar veren ismi çok sert eleştirerek açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.