Beykoz'da Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği Gerçekleştirildi

Beykoz'da, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği" kapsamında aralarında kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcı kuşların da olduğu canlılar gözlendi.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in yürüttüğü "Doğaya Kanat Açtık" projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde "Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği"nin dördüncüsü gerçekleştirildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla gelen yüzlerce doğasever, etkinlikte başta kartal, şahin ve atmaca olmak üzere göçmen kuşların uçuşunu izleme imkanı buldu.

Etkinliğe katılmak isteyenler, gün doğumuyla Beykoz'daki gözlem noktasına geldi.

Hafta sonu tatilinde farklı bir deneyim yaşamak isteyenler aile ve arkadaşlarıyla etkinliğe katılırken bunlar arasında Hollandalı bir çift de yer aldı.

Dürbünün yanı sıra çıplak gözle de kuşları izleme imkanı bulan doğa meraklıları, bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Kuşların uçuşlarına şahitlik eden katılımcılar, Tüydeş'le birlikte doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları Pedram Türkoğlu, Ali Şenel, Ümit Yardım ve Seymen Bozaslan'dan kuşlar hakkında bilgi alma imkanı buldu.

Oyuncu Hare Sürel ile komedyen Alpay Erdem'in yanı sıra kentteki pek çok kuş gözlemcisinin de katıldığı etkinlik, gün batımıyla sona erecek.