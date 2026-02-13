Beykoz'da inşa edilen anaokulu Milli Eğitim Bakanlığına devredildi
Beykoz Eğitime Destek Derneği tarafından inşa edilen anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Protokol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in katılımıyla imzalandı.
Beykoz Eğitime Destek Derneğince okul öncesi eğitim alanında hizmet vermesi amacıyla inşa edilen anaokulunun Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesine yönelik protokol imzalandı.
Beykoz Belediye Başkanlığında yapılan protokol törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de katıldı.
Anaokulunun Bakanlığa devrine ilişkin protokol ise Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile dernek başkanı Gülay Demirel arasında imzalandı.
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel