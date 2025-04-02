Beykoz'da Yanan Çilek Yüklü Tır Söndürüldü
İstanbul Beykoz'da seyir halinde olan çilek yüklü bir tırın balatalarının yanması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın, otoyolda trafik yoğunluğuna neden oldu.
İstanbul Beykoz'da yanan çilek yüklü tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki 34 CHU 506 plakalı, yaklaşık 6 ton çilek yüklü olduğu öğrenilen tırın balataları yanmaya başladı.
Şoförün durumu fark etmesi üzerine sağ şeride çektiği tır, bir süre sonra tamamen yanmaya başladı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında tır küle dönerken, otoyolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel