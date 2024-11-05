Üye Girişi
Haberler

Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı ve Suç Kayıtları

Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı ve Suç Kayıtları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişi üzerindeki bonzai ile yakalanarak gözaltına alındı. Ardından, uyuşturucu madde temin eden 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin toplam 33 suç kaydı olduğu öğrenildi.

BEYKOZ'da uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde tespit etti. Şüpheliye uyuşturucu temin ettiği belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin toplam 33 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüpheli T.D.'nin üst aramasında 4,85 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürürken, çalışmayı derinleştirerek T.D.'nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği adresi öğrendi. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, Y.Ç., K.A., F.G. ve N.C. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 503 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 12 ekstazi hapı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulamasında çeşitli suçlardan toplam 33 suç kaydı olduğu belirlendi. Y.Ç., F.G., T.D. ve N.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, K.A. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"

 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

Bahçeli'nin çağrısını yinelemesi Ayyüce Türkeş'i küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.