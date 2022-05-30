BEYKOZ'DA TRAFİKTE SOPALI KASKLI KAVGA - Haberler

BEYKOZ'da trafikte otomobil sürücüsü ile 2 motosikletli arasında yaşanan tartışma sopa ve kaskın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga çevredekiler tarafından ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Kanlıca'da meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile motosikletli iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışma tarafların araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü. Sopa ve kaskın da kullanıldığı kavga çevredekiler tarafından ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel