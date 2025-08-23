Beykoz'da Trafik Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü

Beykoz'da Trafik Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, araçlardan inerek yumruklaşmaya varan bir kavga ile sonuçlandı. Bir kadının olayı ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYKOZ'da iki sürücü arasında trafikte başlayan yol verme tartışması araçtakilerin inmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgayı bir kadının 'Yapma' diyerek ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çubuklu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen tarafların tartışması bir anda kavgaya dönüştü. İki grubun kavgasını, bir kadın 'Yapma' diyerek ayırmaya çalıştı.

AYIRMAYA ÇALIŞAN KADIN ARADA KALDI

Kadının da arada kaldığı kavgayı çevredekiler ayırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan olayın ardından tarafların araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı

Ebru Gündeş'in eşi gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu

Kıran kırana yarış! Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.