Beykoz'da Trafik Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü

BEYKOZ'da iki sürücü arasında trafikte başlayan yol verme tartışması araçtakilerin inmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgayı bir kadının 'Yapma' diyerek ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çubuklu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen tarafların tartışması bir anda kavgaya dönüştü. İki grubun kavgasını, bir kadın 'Yapma' diyerek ayırmaya çalıştı.

AYIRMAYA ÇALIŞAN KADIN ARADA KALDI

Kadının da arada kaldığı kavgayı çevredekiler ayırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan olayın ardından tarafların araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.