Beykoz'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Takla Attı

Beykoz, TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak aynı yönde seyreden kamyonete çarptı. Servis minibüsünün çarpmaktan son anda kurtulduğu kaza araç içi kameraya yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kavacık TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; yolda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Yolda sürüklenen hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen kamyonete çarparak devrilmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.