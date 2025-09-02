Beykoz'da Trafiği Tehlikeye Atan Sürücüye 49 Bin Lira Cezası

Beykoz'da seyir halindeyken yanındaki yolcuyla kavga ederek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 49 bin 857 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde 34 BL 0090 plakalı kamyonet sürücüsünün yanındaki yolcuyla kavga ettiği, bu sırada aracın sağa ve sola ani hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yakalanan sürücü D.Ö'ye, "tescil belgesi ve plakası olmadan trafiğe çıkmak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "tehlikeli şekilde şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 49 bin 857 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, kamyonet trafikten men edildi.