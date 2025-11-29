Beykoz'da TIR Şarampole Yuvarlandı, Şoför Yaralandı

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın şoförü yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada TIR şoförü yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki TIR'la ilerlerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şarampole düşen TIR şoförü O.Ö., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.