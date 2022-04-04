BEYKOZ'DA TERS ŞERİTTEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

BEYKOZ'DA sürücüsünün cadde üzerinde ters şeritte ilerlediği servis minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Beykoz Çubuklu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Hamit Kobal'ın kullandığı 34 EGS 635 plakalı otomobil, caddede ters şeritten gelen 34 LL 635 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 34 CRR 29 plakalı otomobil de minibüsle çarpışan otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobilin sürücüsü Ahmet Hamit Kobal bulunduğu yerde sıkıştı. Çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Kobal'ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çubuklu Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar kaldırılıp, temizlik yapıldıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.