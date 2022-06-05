BEYKOZ'DA TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KATILIMIYLA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI AÇILDI - Haberler

BEYKOZ'DA TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KATILIMIYLA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI AÇILDI TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Beykoz Sahili'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Beykoz Sahili'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Beykoz Sahili'nde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz katıldı. Törende konuşan Şentop, "Beykoz Belediye'mizin yaz ayları boyunca '7/24 Yaşayan Beykoz' temasıyla bugün başlattığı kültür ve sanat etkinlikleri vesilesiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Benzersiz güzelliğiyle, büyük kralları bile kendine hayran bırakan, huzurun beldesi tarihi Beykoz ilçemizde, yeni çalışmaların hizmete girdiği böyle güzel bir yaz başlangıcında, sizlerle birlikte olmak ve sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum" dedi. "BEYKOZLULARA HİZMET VERMEK İÇİN HAZIRLANDI" Belediye Başkanı Murat Aydın'a teşekkür eden Şentop, şöyle devam etti: "Beykoz'umuzun, sahil düzenleme çalışmalarının yenilenerek tamamlanması, az sonra hep birlikte açılışını gerçekleştireceğimiz '15 Temmuz Şehitler Meydanı' Beykozlulara hizmet vermek için hazırlandı. Beykozlular, İstanbul'da ama İstanbul kalabalığının dışında, özel bir yerde ikamet ettiklerini iyi bilir ve bu durumu da kendi aralarında sürekli dile getirirler. Güzelliği namütenahi olan bir koyda, ikamet ettiklerinin şuurunda olarak yaşarlar. Beykoz'un yenilenen çehresi, değerli Beykozlular için düzenlenen; sahil, meydan ve yeni mekanların huzurunuza huzur, neşenize neşe katmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum" Mustafa Şentop, konuşmasının ardından Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz'la birlikte meydanın açılışını yaptı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Şentop Murat Aydın Esengül Güncel Haberler

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